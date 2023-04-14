اليمن.. تبادل 320 شخصاً من صفقة الأسرى والمحتجزين بيومها الأول

بأخلاق الأنبياء والصالحين يودع المصور الحربي والجريح البطل صالح العبيدي أسرى جماعة الحوثي لحظة توجههم للطائرة التي تستعد لنقلهم من مطار العاصمة #عدن إلى #صنعاء ضمن اتفاقية تبادل الأسرى الموقعة من جميع الأطراف في سويسرا . pic.twitter.com/5mDe3nh2SY
— فارس العزيبي (@faresalozibi) April 14, 2023
بأخلاق الأنبياء والصالحين يودع المصور الحربي والجريح البطل صالح العبيدي أسرى جماعة الحوثي لحظة توجههم للطائرة التي تستعد لنقلهم من مطار العاصمة #عدن إلى #صنعاء ضمن اتفاقية تبادل الأسرى الموقعة من جميع الأطراف في سويسرا . pic.twitter.com/5mDe3nh2SY