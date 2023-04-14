بحضور العراق.. اجتماع في جدة لمناقشة عودة سوريا للجامعة العربية اليوم

ومن المرجح أن يبحث الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مسألة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بعد تعليق عضويتها منذ العام 2012، قبل نحو شهر من انعقاد القمة العربية في السعودية، بحسب مصادر عربية مطّلعة.ووفقًا لمصدر دبلوماسي عربي، فإن "قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية لا يزال محل إنضاج، وأن هناك أجواء إيجابية تسود المشاورات الجارية حاليًا بين عدة عواصم عربية فاعلة"، وفق ما تداولته وسائل إعلام عربية.وأوضح أن عدد الدول العربية الممانعة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، يبدو أقل من أي وقت مضى.وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، زار الأربعاء، مدينة جدة في أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ انقطاع العلاقات بين البلدين عند بداية النزاع في سوريا، وعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.وأصدر الوزيران عقب انتهاء اللقاء بيانًا مشتركًا أكدا فيه أن المباحثات ناقشت تحقيق تسوية في سوريا من أجل عودتها إلى محيطها العربي، وكذلك إيجاد حل سياسي يحافظ على وحدتها.يذكر أنه تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية بأغلبية 18 دولة، إثر اجتماع طارئ عقد في القاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بعد نحو 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات والثورة التي تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية، أسفرت عن مقتل الآلاف وتهجير الملايين من السوريين.