تخلو من العراقيين ويتصدرها ميسي.. قائمة بأكثر 100 شخصية مؤثرة بالعالم في 2023

السومرية نيوز – دوليات



نشرت مجلة "تايم" قائمتها الشهيرة، والتي ضمت أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، لعام 2023، بينها سياسيون ورياضيون وفنانون.



وجاء على رأس تلك القائمة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمتوج بكأس العالم قبل عدة أشهر مع منتخب بلاده الأرجنتين. كما لم تشهد القائمة وجود شخصيات عراقية.



