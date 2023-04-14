بالتزامن مع "يوم القدس العالمي".. هجمات سيبرانية تستهدف مواقع الحكومة الإسرائيلية

وقال النظام السيبراني الوطني داخل إسرائيل، إنه: "في الساعات الماضية تم رصد وإيقاف محاولات تنفيذ هجوم سيبراني على مواقع البنوك في إسرائيل".وأوضحت الهيئة الوطنية للسايير، أنه "بفضل دفاعات البنوك الإسرائيلية القوية الإلكترونية، عادت المواقع للعمل".ووفق صحيفة "معاريف" العبرية، "تم إغلاق المواقع الإلكترونية بمكتب البريد وبعض البنوك في إسرائيل اليوم بعد تنفيذ هجوم إلكتروني شنته عناصر معادية لإسرائيل".وأكدت الصحيفة العبرية، أن "التقديرات بأن عناصر معادية ستستخدم "يوم القدس" لتنفيذ هجمات إلكترونية بهدف الإضرار بإسرائيل وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة".وأضافت أنه "منذ أمس الخميس، تشهد إسرائيل عدة هجمات تركز معظمها على تعطيل الخدمة والمواقع الإلكترونية الأقل شهرة".والأسبوع الماضي، تم تسجيل عدد من الهجمات السيبرانية التي أثرت على مواقع مؤسسات حكومية، كما تعرضت المواقع الإلكترونية لأكبر الجامعات في إسرائيل والمستشفيات ونظام الري لهجوم سيبراني أيضا.