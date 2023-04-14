روسيا لبولندا: بحال اندلعت حرب مع الناتو "ستختفي من الخريطة"

ولم يتنبأ ميدفيديف في تغريدة على موقع تويتر، بالمنتصر في الحرب بين روسيا وحلف الناتو، لكنه شدد على أنها "إذا بدأت، فستختفي بولندا بالتأكيد من الخريطة".وقال الرئيس الروسي السابق: "لا أعرف من سيفوز أو يخسر مثل هذه الحرب، ولكن بالنظر إلى دور بولندا كمركز أمامي لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، فإن هذا البلد سيختفي بالتأكيد مع رئيس وزرائه المتخلف".وجاء ذلك ردا على كلام رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي بأن "أوكرانيا لها الحق في ضرب روسيا وأنه غير قلق من حرب روسيا مع الناتو، حيث ستخسر روسيا بسرعة".