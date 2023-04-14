وفي كلمة مصورة بثت في اجتماع لقادة الفصائل الفلسطينية في غزة بمناسبة يوم القدس العالمي، أشار رئيسي في "يوم القدس" العالمي إلى أن "مصداق مواجهة الظالمين والانتصار للمظلومين يتجلّى اليوم على أرض فلسطين السليبة".وأضاف: "المقاومة المنقطعة النظير للشعب الفلسطيني والسنوات الطويلة من الصمود جديرة بالتقدير من قبل البشرية جمعاء"، موجها أيضا التحية إلى "الشعب الفلسطيني المقاوم وللمقاتلين في ساحات المواجهات المختلفة في فلسطين".وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه "بعد أكثر من 70 عاما يجب القول إن الأبطال هم أهل غزة والمقاومون في الضفة الغربية وكل فلسطين".وشدد رئيسي على "موقف إيران الذي لم يتغير أبدا، منذ اليوم الأول في دعم القضية الفلسطينية"، لافتا إلى أن "العالم يشهد تشكل نظام جديد تتعزز فيه قوى جبهة المقاومة، مقابل أفول وتراجع جبهة الأعداء".وفي إطار حديثه عن الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة وإسرائيل، علق إبراهيم رئيسي قائلا: "انظروا إلى الأوضاع في واشنطن، وقارنوها بالماضي وستجدون مؤشرات أفول سيطرتها، وانظروا إلى أوضاع الكيان التي تؤكد المؤشرات اليوم، بأنها الأسوأ وها هو يتجه نحو الزوال".وختم رئيسي قائلا: "على الحكومات أن تعلم أنها إذا أرادت أن تتفاعل مع شعوبها، فعليها أن تدرك جيداً تطلعات ورغبات الشعوب".