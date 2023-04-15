هزة أرضية بقوة 4.5 تضرب مصر

السومرية نيوز – دوليات



سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، على بعد 37 كيلو متر شمال شرق الغردقة.

وأوضح المعهد في بيان صحفي، أن "الهزة الأرضية حدثت في تمام الساعة 01:58 صباحًا بالتوقيت المحلي".



واضاف انها "لم تتسبب في وقوع خسائر بالأرواح أو الممتلكات".

