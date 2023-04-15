دولتان عربيتان تعلقان الرحلات الجوية مع السودان

وأوضحت الخطوط السعودية في بيان عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن طائرتها من طراز إيرباص "A330" بالرحلة رقم "SV458" قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي، قبل إقلاعها متوجهة إلى الرياض، في تمام الساعة 07:30 بتوقيت غرينيتش.وعلى الفور، استجاب فريق الطوارئ لدى الشركة السعودية، وتم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر.وأعربت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن قلق المملكة البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش، والدعم السريع، في جمهورية السودان الشقيقة.في السياق، قالت شركة مصر للطيران "الناقل الوطني"، إنه "في ضوء ما ورد إلينا من معلومات حول وجود اضطرابات في الأوضاع الأمنية بدولة السودان الشقيق، وبناء على ذلك تعلن شركة مصر للطيران عن وقف رحلاتها الجوية إلى ومن مطار الخرطوم مؤقتاً وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٣ ولمدة ٧٢ ساعة لحين موافاتنا بمستجدات الأوضاع في السودان".كانت قوات الدعم السريع قد أعلنت في وقت سابق، السبت 15 أبريل 2023، عن سيطرتها على مطاري الخرطوم ومروي، وانتشرت فيديوهات تظهر اقتحام قوات تابعة لها لمطار الخرطوم.من جانبه، قال الجيش السوداني إنه ما زال يسيطر على جميع القواعد والمطارات في البلاد، وأعلن أن قواته الجوية تنفذ عمليات لمواجهة "ميليشيات الدعم السريع" مع اندلاع الاشتباكات في أنحاء متفرقة من البلاد.يُذكر أن البلاد تتخبط حالياً في انسداد سياسي بسبب الخلاف بين الحاكم الفعلي للبلاد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائب قائد قوات الدعم السريع دقلو.