موقف بريطاني تجاه الاحداث في السودان: يجب وقف التصعيد فورا

دعا وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، القيادة السودانية، اليوم السبت، لكبح جماح قواتها ووقف التصعيد بعد اشتباك قوات الدعم السريع مع الجيش في محاولة للانقلاب على ما يبدو.





وأضاف: "الإجراء العسكري لن يؤدي إلى حل هذا الموقف".

وقال كليفرلي عبر تويتر: "العنف الدائر في أنحاء السودان يجب أن يتوقف فورا، المملكة المتحدة تدعو القيادة السودانية لبذل قصارى جهدها لكبح جماح قواتها ووقف التصعيد لمنع سفك المزيد من الدماء".وأضاف: "الإجراء العسكري لن يؤدي إلى حل هذا الموقف".