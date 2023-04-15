الجامعة العربية حول الأوضاع في السودان: مؤسفة للغاية

علق الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، اليوم السبت، على الوضع في السودان، فيما أشار الى انه مؤسف للغاية وما يحدث حالياً يهدد وحدة البلاد.

وقال زكي: "مستعدون لإجراء وساطة بين الأطراف السودانية لاستعادة الهدوء"، مردفا: "نواجه صعوبة في التواصل مع القيادات السودانية المعنية".



وأضاف: "نناشد كافة الأطراف السودانية بوقف التصعيد فوراً".