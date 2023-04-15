إطلاق نار كثيف واشتباكات في الخرطوم

وأفاد شهود عيان أن حرب شوارع تجري حاليا في شوارع الخرطوم وأن القتال احتدم في عدد من الأحياء في المدينة.وأكد الشهود أن أسلحة خفيفة ومتوسطة تستخدم بالقتال، كما سمعت إطلاقات نارية من أسلحة ثقيلة.ويقول الجيش السوداني أن جنوده يقومون بملاحقة عناصر قوات الدعم السريع، في حين أكدت الأخيرة أنها تسيطر حاليا على مبنى الاذاعة والتلفزيون.كما تجري اشتباكات في مدينة الأبيض بشمال كردفان.