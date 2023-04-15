بسبب قروض الصين لافريقيا.. البنك الدولي يكشف عن مخاوف

وأفادت "البي بي سي" أن ديفيد مالباس أكد على ضرورة ان تكون الشروط والأحكام لهذه القروض "أكثر شفافية".وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن ذلك يأتي وسط مخاوف من أن دولًا مثل غانا وزامبيا تكافح لسداد ديونها لبكين، وتقول الصين إن أي إقراض من هذا القبيل يتم ضمن القواعد الدولية.وغالباً ما تقترض البلدان النامية الأموال من دول أخرى أو هيئات متعددة الأطراف لتمويل القطاعات التي ستنمي اقتصاداتها مثل البنية التحتية والتعليم والزراعة، ومع ذلك، فإن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى خلال العام الماضي تجعل سداد القروض أكثر تكلفة لأن الكثير من هذا الاقتراض يتم بعملات أجنبية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.ويقول مالباس إنها "ضربة مزدوجة وهي تعني أن النمو (الاقتصادي) سيكون أبطأ".وقد ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هناك تنافساً متزايداً مع الصين على النفوذ في القارة التي تشمل وفرة الموارد الطبيعية المعادن مثل النيكل، الضرورية للبطاريات اللازمة للتكنولوجيا مثل السيارات الكهربائية آسيا لايت الدولية، مع إصدارات من لندن ودبي، هي الآن أكثر الصحف نفوذا في الشتات الهندي.