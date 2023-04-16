العثور على طائرة هليكوبتر "مُحطمة" وانتشال جثث خمسة أشخاص في اليابان

واختفت الطائرة من على الرادار في السادس من أبريل أثناء تحليقها فوق البحر بالقرب من جزيرة مياكو بإقليم أوكيناوا في اليابان.وكان بين ركاب الطائرة قائد كبير بقوات الدفاع الذاتي البرية، وهو اللفتنانت جنرال يويتشي ساكاموتو.