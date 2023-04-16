عيد الفطر 2023: متى تبدأ العطلة الرسمية في العراق والدول العربية؟.. تعرف على ذلك

السومرية نيوز – دوليات



تختلف الدول العربية والإسلامية فيما بينها، في مدة إجازة عيد الفطر 2023، فمنهم من أعلنها 4 أيام أو أكثر.



وأدناه تفاصيل العطل في الدول العربية والإسلامية:





إجازة عيد الفطر 2023 في العراق



من المنتظر أن تبدأ إجازة عيد الفطر 2023 في العراق للموظفين في القطاعين العام والخاص بداية من يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان الجاري وتستمر حتى صباح الاثنين 24 منه.



إجازة عيد الفطر 2023 في مصر



قال علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية في حلوان إن هلال شهر شوال سيولد في تمام الساعة 6:14 دقيقة بتوقيت مصر مساء يوم الخميس 29 رمضان 1444 الموافق 20 أبريل/نيسان 2023. ويُلتمس الهلال عبر اللجنة الشرعية لاستطلاع الهلال، التابعة لدار الإفتاء المصرية، وبذلك يكون العيد خلال الفترة من الجمعة 21 أبريل/نيسان حتى الاثنين 24 من الشهر نفسه، بحسب ما ذكرت صحف ومواقع إخبارية مصرية.



ويحصل موظفو الدولة في مصر على إجازات رسمية كاملة الأجر طوال أيام العيد، وفقًا لمواد قانون العمل المصري، إذ يتم تعطيل العمل في كل المؤسسات الحكومية.



ومن المفترض أن يتم ترحيل إجازة عيد شم النسيم -الذي يوافق يوم الاثنين 17 أبريل/نيسان الحالي- إلى يوم الخميس 20 من الشهر ذاته لتصبح ضمن إجازة عيد الفطر المبارك في مصر 2023 التي ستبدأ من الجمعة 21 أبريل/نيسان وتستمر حتى الاثنين 24 من الشهر نفسه.



إجازة عيد الفطر 2023 في السعودية



تبلغ مدة إجازة عيد الفطر في السعودية عادةً 4 أيام للقطاع الخاص، لذا فمن المتوقع أن يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان الحالي، وتستمر حتى الاثنين 24 من الشهر ذاته.



أما في القطاع الحكومي، فمن المتوقع أن تبدأ إجازة العيد يوم الثلاثاء 18 أبريل/نيسان على أن يعود الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل/نيسان الجاري.



إجازة عيد الفطر 2023 في قطر



بحسب موقع "ميزان" التابع لوزارة العدل في قطر، تكون العطلات الرسمية في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة على النحو التالي: عطلة عيد الفطر من اليوم 28 من رمضان إلى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال. وإذا تخللت أيام عطلات الأعياد الرسمية عطلة رسمية أو أسبوعية، تضاف بعددها أيام إجازات إلى العطلات المشار إليها. وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.



إجازة عيد الفطر 2023 في الإمارات



إجازة عيد الفطر رسميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة هي 3 أيام في العادة، ولكن أحيانًا قد يتم منح يوم أو يومين إضافيين إذا ما تصادف العيد مع موعد العطلة الأسبوعية الرسمية في الإمارات، والتي تبدأ من منتصف يوم الجمعة وتستمر حتى صباح الاثنين. وعليه من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الإمارات من يوم الخميس 20 أبريل/نيسان وتستمر حتى الاثنين 24 من الشهر ذاته.



إجازة عيد الفطر 2023 في الكويت



وفق جدول العطلات الرسمية في دولة الكويت، يُتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان الجاري حتى مساء الأحد 23 من الشهر نفسه.



موعد إجازة عيد الفطر 2023 في سلطنة عمان



من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر في السلطنة من 29 رمضان الموافق يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان الحالي، وتستمر حتى الثالث من شوال الموافق يوم الاثنين 24 أبريل/نيسان.



إجازة عيد الفطر 2023 في البحرين



عادة ما تمتد إجازة عيد الفطر في مملكة البحرين 3 أيام متتالية؛ وعليه، من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر صباح يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان الجاري على أن يعود الموظفون إلى أعمالهم صباح يوم الاثنين 24 منه.



إجازة عيد الفطر 2023 في اليمن



لم تعلن الحكومة اليمنية بعد عن موعد إجازة عيد الفطر، لكن من المنتظر أن تبدأ من صباح الجمعة 21 أبريل/نيسان الحالي وتستمر حتى صباح الاثنين 24 منه.



إجازة عيد الفطر 2023 في الأردن



تستمر إجازة عيد الفطر في الأردن، عادةً، لمدة 3 أيام. وعليه، يُتوقع أن تبدأ الإجازة من صباح الجمعة 21 أبريل/نيسان الحالي إلى صباح الاثنين 24 منه.



إجازة عيد الفطر 2023 في فلسطين



حددت رئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني إجازة عيد الفطر 2023 في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث تبدأ من يوم الجمعة الذي يوافق 21 أبريل/نيسان الحالي، لتستمر لمدة 4 أيام بالنسبة إلى القطاع الحكومي، أي ستنتهي يوم الاثنين 24 أبريل/نيسان الجاري.



في حين تستمر العطلة لمدة 3 أيام لدى موظفي القطاع الخاص، لتبدأ من يوم الجمعة الموافق 21 أبريل/نيسان الجاري، حتى الأحد الموافق 23 منه.



إجازة عيد الفطر 2023 في لبنان



من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر في لبنان لهذا العام 2023 من يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان وحتى صباح الاثنين 24 منه.



إجازة عيد الفطر 2023 في سوريا



بحسب جدول العطلات الرسمية في سوريا، فإن إجازة عيد الفطر تبدأ من يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان الجاري وحتى صباح الاثنين 24 منه.



إجازة عيد الفطر 2023 في تونس



تبدأ إجازة عيد الفطر في تونس يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان الحالي، وتستمر حتى مساء الأحد 23 منه.



إجازة عيد الفطر 2023 في المغرب



يتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر في المغرب من 29 رمضان الموافق يوم الخميس 20 أبريل/نيسان، حتى الأحد 23 منه.



إجازة عيد الفطر 2023 في الجزائر



وفق التقويم الرسمي وجدول الأعياد في الجمهورية الجزائرية، فإن عطلة عيد الفطر في الجزائر تبدأ من الجمعة 21 أبريل/نيسان الحالي إلى السبت 22 من الشهر ذاته.



إجازة عيد الفطر 2023 في ليبيا



لم تعلن السلطات الليبية حتى الآن عن موعد بداية إجازة عيد الفطر حتى كتابة هذه السطور، ولكن بحسب التقويم الرسمي للأعياد في هذا البلد، من المتوقع أن تبدأ عطلة عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان الحالي وتنتهي يوم الأحد 23 منه.



إجازة عيد الفطر 2023 في موريتانيا



من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر في موريتانيا يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان الجاري وتستمر حتى مساء الأحد 23 منه.



إجازة عيد الفطر 2023 في الصومال



يُتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الصومال من صباح الجمعة 21 أبريل/نيسان الحالي وتنتهي يوم الأحد 23 منه.



إجازة عيد الفطر 2023 في السودان



تبدأ إجازة عيد الفطر في السودان من يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان الجاري وحتى صباح الاثنين 24 منه.



إجازة عيد الفطر 2023 في جزر القمر



بحسب التقويم الوطني لجزر القمر، تبدأ إجازة عيد الفطر في هذه الدولة يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان الحالي وحتى مساء الأحد 23 منه.



إجازة عيد الفطر 2023 في الدول الإسلامية في كل من إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنغلاديش وباكستان وإيران وأفغانستان وغانا والهند



من المتوقع أن يكون العيد فلكيًا في هذه الدول يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان الحالي، وعادة ما تعطي هذه الدول إجازة لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر. وعليه، تبدأ الإجازة يوم الجمعة وتنتهي مساء الأحد الموافق 23 أبريل/نيسان 2023.



إجازة عيد الفطر 2023 في تركيا



وفق تقويم أيام العطل الرسمية في تركيا، فإن إجازة عيد الفطر تبدأ في منتصف (بعد الظهيرة) يوم الخميس 20 أبريل/نيسان الجاري وحتى يوم الأحد 22 من الشهر ذاته. ولأن الأحد يوم عطلة أسبوعية في البلاد، فسيعود الدوام الرسمي بشكل اعتيادي يوم الاثنين 24 أبريل/نيسان الحالي.