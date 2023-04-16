اكتشاف "نقوش دادانية" ورصد موقع أثري جديد في السعودية

نقوش دادانية تدل على ثراء القصيم الثقافي؛ ضمن آخر اكتشافات #هيئة_التراث عبر أعمال المسح الأثري في المنطقة. pic.twitter.com/FLE73e16xw — هيئة التراث (@MOCHeritage) April 15, 2023

ويشير اكتشافهما إلى الطريق الواصل بين مملكتي دادان ولحيان في شمال غرب الجزيرة العربية، ومملكة كندة في الفاو بوسط الجزيرة العربية.



ويعكس اكتشافهما التواصل الحضاري والتجاري بين الممالك العربية القديمة لفترة ما قبل الإسلام في أراضي المملكة.



وأضافت "الموقع عبارة عن جبل رملي صغير الحجم سمي بالدليمية 3، وعثر في أحد صخوره من الجهة الجنوبية الشرقية على نقش ثمودي قصير".

جانب من رصد #هيئة_التراث لموقع أثري جديد سُمي بـ "الدليمية 3" واحتضن نقشاً ثمودياً دينياً. pic.twitter.com/suf9neGpxv — هيئة التراث (@MOCHeritage) April 15, 2023

وقالت إنه تم "اكتشاف وتوثيق أول نقشين في منطقة القصيم كتبا بالخط الداداني، بالإضافة إلى رصد موقع أثري جديد".وأوضحت أنهما "نقشين تذكاريين مكتوب أحدهما بالخط الداداني المبكر والآخر بالداداني المتأخر، ويقعان "على واجهة صخرتين في موقع أثري بالقصيم يطلق عليه موقع الدليمية".