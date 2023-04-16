اكتشاف "نقوش دادانية" ورصد موقع أثري جديد في السعودية

نقوش دادانية تدل على ثراء القصيم الثقافي؛ ضمن آخر اكتشافات #هيئة_التراث عبر أعمال المسح الأثري في المنطقة. pic.twitter.com/FLE73e16xw
— هيئة التراث (@MOCHeritage) April 15, 2023
نقوش دادانية تدل على ثراء القصيم الثقافي؛ ضمن آخر اكتشافات #هيئة_التراث عبر أعمال المسح الأثري في المنطقة. pic.twitter.com/FLE73e16xw
جانب من رصد #هيئة_التراث لموقع أثري جديد سُمي بـ "الدليمية 3" واحتضن نقشاً ثمودياً دينياً. pic.twitter.com/suf9neGpxv
— هيئة التراث (@MOCHeritage) April 15, 2023
جانب من رصد #هيئة_التراث لموقع أثري جديد سُمي بـ "الدليمية 3" واحتضن نقشاً ثمودياً دينياً. pic.twitter.com/suf9neGpxv