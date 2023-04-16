قتلى وجرحى باطلاق نار في الولايات المتحدة

وبحسب تقارير إعلامية، فإن "إطلاق النار وقع في استوديو للرقص أثناء حفلة عيد ميلاد للمراهقين، وعرضت وسائل الإعلام صورا لشريط مسرح الجريمة حول استوديو ماهوغني ماستربيس للرقص والمباني المجاورة بحضور مكثف للشرطة".وقالت وكالة إنفاذ القانون في ولاية ألاباما في بيان صحفي: "هناك أربعة قتلى والعديد من الجرحى حتى الآن".وذكرت محطة WRBL التلفزيونية المحلية أن "أكثر من 20" أصيبوا في إطلاق النار".وأضافت سلطات ألاباما، أن "إطلاق النار وقع حوالي الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي، ولم يكن هناك تأكيد مبدئي حول سبب إطلاق النار، ولم يعرف على الفور ما إذا كان المشتبه به رهن الاحتجاز أم لا".وقال حاكم ولاية ألاباما كاي آيفي في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا الصباح، أحزن مع شعب دادفيل وزملائي من سكان آلاباما.. الجريمة العنيفة ليس لها مكان في ولايتنا، ونحن نبقى على اطلاع دائم من قبل وكالات إنفاذ القانون مع ظهور التفاصيل".وتقع مدينة دادفيل على بعد حوالي 92 كيلومترا شمالي شرق مدينة مونتغمري بولاية ألاباما الأمريكية.