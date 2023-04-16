"برنامج الأغذية العالمي" يعلّق مساعداته في السودان

وأكدت مديرة البرنامج سيندي ماكين، في بيان اليوم الأحد: "نحن مضطرون لتعليق عملياتنا مؤقتا في السودان بينما نقوم بمراجعة الوضع الأمني".وكان مبعوث الأمم المتحدة في دارفور، فولكر بيرثيس، قد أعلن، اليوم الأحد، أن 3 من عمال الإغاثة التابعين لبرنامج الأغذية العالمي قُتلوا في المعارك التي اندلعت في السودان منذ السبت، بين قوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو وقوات الجيش النظامي.وقال بيرثيس في بيان إنهم قُتلوا "السبت أثناء قيامهم بعملهم في شمال دارفور" في الغرب قرب تشاد التي أغلقت حدودها السبت بسبب أعمال العنف.وأضاف أن "المباني التابعة للمنظمة الإنسانية تعرضت للقصف ونُهبت أخرى في دارفور" المعقل التاريخي لقوات الدعم السريع.