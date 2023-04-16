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الوضع في السودان.. إيفاد ثلاثة رؤساء للوساطة
دوليات
2023-04-16 | 14:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
2,562 مشاهدة
قرر قادة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، اليوم الأحد، إيفاد رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي للتوسط في وقف إطلاق النار في السودان.
وفي ختام اجتماعهم، قرر قادة (إيغاد) إجراء اتصالات للتوسط لوقف الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع.
وأعلن مكتب الرئيس الكيني ويليام روتو أن الهيئة الحكومية للتنمية قررت إرسال رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي في أقرب وقت ممكن إلى السودان من أجل وضع حد للمعارك التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع صباح السبت، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.
وغداة اندلاع المعارك بين الجيش والدعم السريع، شنت القوات المسلحة السودانية ضربات جوية على معسكر لقوات الدعم السريع بالقرب من العاصمة في محاولة لاستعادة السيطرة على البلاد، وذلك بعدما تسبب صراع الطرفين على السلطة في نشوب اشتباكات أسفرت عن مقتل العشرات من العسكريين و56 مدنيا على الأقل.
والاشتباكات التي اندلعت، يوم السبت، هي الأولي بين وحدات الجيش التي تدين بالولاء لرئيس مجلس السيادة وقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، منذ الإطاحة بنظام البشير في أبريل 2019.
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