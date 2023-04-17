Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مجلس النواب يقرر إبقاء جلسته مفتوحة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"عنف السلاح" يفتك بأمريكا.. بايدن يبدي موقفاً وحصيلة "مُخيفة" خلال 2023

دوليات

2023-04-17 | 00:56
&quot;عنف السلاح&quot; يفتك بأمريكا.. بايدن يبدي موقفاً وحصيلة &quot;مُخيفة&quot; خلال 2023
914 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

عنف السلاح لا ينتهي في أمريكا، ضحايا من مختلف الأعمار، دوافع مختلفة وأحيانا جناة لا يجمع بينهم شيء، إلا أن العامل المشترك في كافة الحوادث هو السلاح المنتشر والمتاح بسهولة للجميع.

ولا يكاد يمر يوم دون أن تشهد الولايات المتحدة حادثا كان أحدثها مقتل 4 أشخاص على الأقلّ وإصابة أكثر من 20 معظمهم من المراهقين، السبت، جراء إطلاق نار استهدف حفل عيد ميلاد في ولاية آلاباما، حسبما أفادت الشرطة، في أحدث عمليات القتل الجماعي بأمريكا.

وذكرت تقارير محلية أن عملية إطلاق النار حصلت في حفل عيد ميلاد بمناسبة بلوغ مراهقة سنّ 16 عامًا في مرقص في بلدة ديدفيل شمال شرق مونتغوميري عاصمة ولاية آلاباما.

وقال الناطق باسم وكالة إنفاذ القانون في آلاباما الرقيب جيريمي بوركيت للصحفيين الأحد: "قُتل أربعة أشخاص بشكل مأساوي في هذا الحادث وهناك العديد من الإصابات".

وحدد بوركيت لاحقا أن 28 شخصا أصيبوا بجروح، بعضهم في حالة حرجة، وحض أي شخص لديه معلومات عن الجريمة للتقدم.

وقالت أنيت آلان إن حفيدها فيل داودل هو أحد الضحايا. وفيل كان طالبا في السنة الأخيرة في المدرسة الثانوية وشارك في حفل عيد ميلاد شقيقته أليكسيس.

وفي مقابلة مع صحيفة محلية، أضافت آلان: "كان طفلًا متواضعا للغاية. لم يُزعج أحدا. كانت الابتسامة لا تفارق وجهه"، مشيرة إلى أن والدة داودل أُصيبت أيضا.. الجميع حزين".

بايدن يعقب
وفي بيان، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الأمة مجددا في حداد حزنا على مقتل شبان جراء عنف السلاح.

وتساءل بايدن الذي يسعى منذ مدة طويلة لتشديد القيود على اقتناء السلاح "إلامَ وصلت أمتنا عندما لا يتمكن أطفال من حضور حفل عيد ميلاد دون خوف؟".

وأضاف أن "السلاح هو السبب الرئيسي لوفاة الأطفال في أمريكا، والأعداد في تزايد لا في تراجع"، مؤكدا "هذا أمر لا يحتمل وغير مقبول".

واستقبل مستشفى "ليك مارتن" القريب من موقع إطلاق النار 15 مصابا بطلقات نارية، معظمهم في سن المراهقة، وفق ما أفادت لوكالة فرانس برس هايدي سميث المسؤولة في شركة "ايفي كريك" التي تدير المرفق الصحي الريفي.

وأضافت سميث أن ستة من المصابين غادروا المستشفى وتسعة جرى نقلهم إلى مستشفيات تتمتع بقدرات أعلى، مشيرة إلى أن خمسة منهم في حالة حرجة.

وبعد مرور أكثر من 12 ساعة على المأساة، لم يقدم بوركيت أو غيره من المسؤولين أي تفاصيل حول مرتكب إطلاق النار ودوافعه، أو ما إذا كان قد تم اعتقال المشتبه به.

وقال الرقيب "لا يمكننا مشاركة أي شيء آخر في هذا الوقت"، مضيفا فقط أن الحادث "مرتبط بحفل عيد ميلاد".

ووصف جوناثان فلويد رئيس شرطة ديدفيل البلدة بأنها "مجتمع متماسك مليء بالناس الرائعين".

ولم تعط شرطة آلاباما أي تفاصيل إضافية، لكنها قالت إنها فتحت تحقيقا بالشراكة مع شرطة ديدفيل ووكالات فيدرالية منها مكتب التحقيقات الفدرالي.

وتحدّثت محطة "دبليو آر بي ايل" الأحد عن حركة كثيفة للشرطة ليل السبت وتطويق مبنى في ديدفيل بشريط مسرح جريمة، مشيرة إلى انتشار ملاءات بيضاء تغطي أجزاء من الموقع.

ذكرى الواقعة الأكثر دموية
وانتقل قادة الولاية إلى موقع تويتر للتعبير عن حزنهم وإهداء الصلوات للضحايا والتنديد بالعنف، لكنهم لم يقدموا أي تفاصيل عما حدث.

وكتبت حاكمة ولاية آلاباما كاي أيفي على تويتر "هذا الصباح، أنا حزينة مثل سكان ديدفيل وسكان آلاباما"، مضيفة "لا مكان للجريمة العنيفة في ولايتنا".

ووصف السيناتور عن ولاية آلاباما تومي توبرفيلا إطلاق النار بأنه "مفجع".

والولايات المتّحدة التي يبلغ عدد سكّانها 330 مليون نسمة، فيها 400 مليون قطعة سلاح ناري، وتشهد عمليات إطلاق نار جماعية دامية على نحو متكرر.

وتزامنت عملية إطلاق النار الأخيرة في ديدفيل مع الذكرى الـ16 لحادث إطلاق النار في مدرسة "فيرجينيا تيك" عام 2007 والذي يعد الأكثر دموية في تاريخ المدارس الأمريكية، حيث أسفر عن مقتل 32 شخصا.

وفي حادث منفصل، أكدت الشرطة في وقت متأخر السبت مقتل شخصين واصابة أربعة آخرين في إطلاق نار في لويفيل في ولاية كنتاكي التي شهدت الأسبوع الماضي عملية إطلاق نار في مصرف أودت بحياة خمسة أشخاص.

163 حادثة في 2023
وأحصت منظمة "غان فيولنس اركايف" 163 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام. وتعرّف المنظمة غير الربحية إطلاق النار الجماعي بأنه ذلك الذي لا يقل عدد ضحاياه عن أربعة أشخاص، إما جرحى أو قتلى، باستثناء مطلق النار.

وتواجه الجهود الرامية إلى تشديد الضوابط على الأسلحة معارضة من الجمهوريين المدافعين الأقوياء عن الحقّ الدستوري بحمل السلاح.

يمتلك ثلث الأمريكيين قطعة سلاح واحدة على الأقل، ويعيش حوالى نصف البالغين في منزل فيه سلاح.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
السوق الشعبي في منطقة فاتح - الحلقة ٢٠ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-16
Play
السوق الشعبي في منطقة فاتح - الحلقة ٢٠ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-16
حديث رمضان 2023
Play
حديث رمضان 2023
الظلم ياخذ الحسنات يوم القيامة - الحلقة ٢٥
12:40 | 2023-04-16
Play
الظلم ياخذ الحسنات يوم القيامة - الحلقة ٢٥
12:40 | 2023-04-16
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد.. الطالبية - الحلقة ٢٥ | رمضان ٢٠٢٣
09:30 | 2023-04-16
Play
بغداد.. الطالبية - الحلقة ٢٥ | رمضان ٢٠٢٣
09:30 | 2023-04-16
تك تك رمضان
Play
تك تك رمضان
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
Play
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
رزاق برو
Play
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
Play
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-15
Play
نشرة ١٥ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-15
هاي 100 ألف
Play
هاي 100 ألف
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
Play
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
Play
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
Play
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
Play
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
الأكثر مشاهدة
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
السوق الشعبي في منطقة فاتح - الحلقة ٢٠ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-16
Play
السوق الشعبي في منطقة فاتح - الحلقة ٢٠ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-16
حديث رمضان 2023
Play
حديث رمضان 2023
الظلم ياخذ الحسنات يوم القيامة - الحلقة ٢٥
12:40 | 2023-04-16
Play
الظلم ياخذ الحسنات يوم القيامة - الحلقة ٢٥
12:40 | 2023-04-16
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد.. الطالبية - الحلقة ٢٥ | رمضان ٢٠٢٣
09:30 | 2023-04-16
Play
بغداد.. الطالبية - الحلقة ٢٥ | رمضان ٢٠٢٣
09:30 | 2023-04-16
تك تك رمضان
Play
تك تك رمضان
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
Play
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
رزاق برو
Play
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
Play
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-15
Play
نشرة ١٥ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-15
هاي 100 ألف
Play
هاي 100 ألف
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
Play
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
Play
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
Play
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.