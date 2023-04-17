انتهاء ثاني أكبر عملية تبادل أسرى في اليمن (فيديو)

#اليمن/#السعودية: يشهد اليوم العديد من المشاهد الجميلة والمؤثرة حيث يعود حوالي 900 محتجز سابق إلى ديارهم بعد إطلاق سراحهم خلال فترة تمتد على مدى ثلاثة أيام.
مشاهد جديدة متوفرة الآن للتحميل🔗: https://t.co/KiKyu6oMLq pic.twitter.com/gKhpVPBuAa
— ICRC for the Gulf Cooperation Council Countries (@ICRC_kw) April 16, 2023
#اليمن/#السعودية: يشهد اليوم العديد من المشاهد الجميلة والمؤثرة حيث يعود حوالي 900 محتجز سابق إلى ديارهم بعد إطلاق سراحهم خلال فترة تمتد على مدى ثلاثة أيام.
مشاهد جديدة متوفرة الآن للتحميل🔗: https://t.co/KiKyu6oMLq pic.twitter.com/gKhpVPBuAa