سوريا.. تفاصيل استهداف قيادي بارز في "داعش" بغارة أمريكية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "نفذت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، غارة بطائرة هليكوبتر أحادية الجانب في شمال سوريا استهدفت قياديا بارزا في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)"، مبينة أنه "قائد سوري والمخطط العملياتي المسؤول عن التخطيط لهجمات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا".وأضافت، ان "المداهمة أسفرت عن وفاة محتملة للشخص المستهدف، وقتل مسلحان اخران مع الهدف"، لافتة الى أن "تخطيطاً مكثفاً تم لهذه العملية لضمان تنفيذها بنجاح".وذكرت القيادة الامريكية: "لم يصب أي جندي أمريكي، ولم تتضرر أي من الطائرات الهليكوبتر الأمريكية، ولم يسقط قتلى أو جرحى بين المدنيين".الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قال: "على الرغم من تدهور داعش، إلا أنها لا تزال قادرة على القيام بعمليات داخل المنطقة برغبة في الضرب خارج منطقة الشرق الأوسط".واضاف "سنواصل الحملة التي لا هوادة فيها ضد داعش".بدوره، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، جو بوتشينو: "هذه العملية تؤكد من جديد التزام القيادة المركزية الأمريكية الثابت تجاه المنطقة والهزيمة الدائمة لداعش"، مؤكداً: "سوف نقدم تفاصيل إضافية قريبا".