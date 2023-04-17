الكرملين يوجه اتهاماً للولايات المتحدة

اكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لم "تكف مطلقًا" عن محاولة التجسس على روسيا.





وجاءت هذه التصريحات بعد ظهور وثائق يُزعم أنها مسربة من وزارة الدفاع الأمريكية، وأن واشنطن جمعت فيما يبدو بيانات عن المخابرات الروسية.

وقال بيسكوف :"تقوم أجهزتنا الخاصة ووحدة مكافحة التجسس بمهامها. ولم تتخل الولايات المتحدة مطلقا عن محاولة التجسس علينا".وجاءت هذه التصريحات بعد ظهور وثائق يُزعم أنها مسربة من وزارة الدفاع الأمريكية، وأن واشنطن جمعت فيما يبدو بيانات عن المخابرات الروسية.