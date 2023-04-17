البرهان يوضح اهداف الدعم السريع.. ماذا بشأن حميدتي؟

وقال البرهان في تصريح لشبكة CNN الأمريكية، عن ذلك الهجوم إن "هذه محاولة انقلاب وتمرد على الدولة".وشدد على أن "محمد حمدان دقلو (حميدتي) تمرد ضد الدولة، وإذا تم القبض عليه، ستتم محاكمته أمام القضاء".