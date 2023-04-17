الوضع في السودان.. الكشف عن حصيلة جديدة للقتال

أعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، أن أكثر من 180 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 1800 آخرين في الأيام الثلاثة الماضية منذ بدء القتال في السودان.







وتابع بيرتس، "من الصعب جدا تحديد ما إذا كان ميزان القوى يتغير ومعرفة إلى أين تتجه الأمور، لا حل عسكريا للأزمة بالسودان وندعو الأطراف إلى وقف التصعيد فورا والعودة للتفاوض".



وأشار المبعوث الأممي، إلى أن الجانبين المتقاتلين يريدان الوساطة وكل طرف يدعو الآخر إلى الاستسلام، مؤكدا أنه لا يوجد وساطة أممية الآن للعودة إلى المسار السياسي. وأكد المبعوث الأممي، على ضرورة حماية موظفي الأمم المتحدة والمنشآت الطبية، مشيرا إلى أن "الوضع صعب جدا إن لم يكن مستحيلا أمام أي عمل إنساني".وتابع بيرتس، "من الصعب جدا تحديد ما إذا كان ميزان القوى يتغير ومعرفة إلى أين تتجه الأمور، لا حل عسكريا للأزمة بالسودان وندعو الأطراف إلى وقف التصعيد فورا والعودة للتفاوض".وأشار المبعوث الأممي، إلى أن الجانبين المتقاتلين يريدان الوساطة وكل طرف يدعو الآخر إلى الاستسلام، مؤكدا أنه لا يوجد وساطة أممية الآن للعودة إلى المسار السياسي.

وأكد بيرتس، أن "أولويتنا الآن هي العودة إلى المسار السياسي وإلى حل دائم"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أنباء لدي عن تعزيزات عسكرية في الخرطوم ولسنا على إطلاع على تطورات الميدان".



ولفت المبعوث الأممي إلى أنه "هناك انتهاكات خطيرة ولا أملك تحديد ما إذا كانت ترقى إلى جرائم حرب"، مؤكدا أن "الأمم المتحدة ستحاول غدا تمديد مهلة وقف إطلاق النار والعمل على التوصل لاتفاق دائم".