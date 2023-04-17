تحذير دولي.. الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانقسام

وأعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي عن رأيها، اليوم الاثنين، في ندوة المجلس الأمريكي غير الحكومي للعلاقات الخارجية.وقالت: "إننا نشهد تجزئة للاقتصاد العالمي إلى كتل متنافسة، تحاول كل كتلة توحيد أكبر قدر ممكن من بقية العالم حول مصالحها الاستراتيجية والقيم المشتركة".وأضافت: "يمكن أن يكون جيدا للغاية أن تتمحور الكتلتين بقيادة الولايات المتحدة والصين على التوالي، أكبر اقتصادين في العالم في الوقت الحالي".