الجيش السوداني يكشف عن تطورات جديدة تخص أحداث البلاد

كما أعلن الجيش السوداني "حسم معركة جبرة والاستيلاء على مخزن أسلحة وآليات من الدعم السريع".في حين تحدثت مصادر أنه من "المحتمل صدور بيان للجيش السوداني قد يحمل معلومات حول حميدتي وربما اعتقاله خاصة في ظل معلومات عن إصابته"، دون التأكد من دقة هذه المعلومات.وفي وقت سابق، صرح رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، بأن الهجوم الذي شنته قوات "الدعم السريع" في الأيام الأخيرة هو "محاولة انقلاب".