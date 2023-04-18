بطلق ناري.. استهداف موكب دبلوماسي امريكي في السودان

وقال بلينكن للصحافيين بعد محادثات وزراء خارجية دول مجموعة السبع: "يمكنني أن أؤكد أنه تم إطلاق النار على موكب دبلوماسي أمريكي"، مضيفا أن "جميع أفرادنا سالمون وغير مصابين، لكن هذا العمل كان متهورا وغير مسؤول".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، بأن بلينكن أجرى محادثات مع طرفي النزاع في السودان، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الردع السريع محمد حمدان دقلو، حيث "شدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار".وتجدر الإشارة إلى أن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، كان قد أعلن مساء الاثنين، عن "تعرض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء في مقر إقامته".وكان التوتر كامنا منذ أسابيع بين البرهان ودقلو المعروف بـ"حميدتي"، اللذين أطاحا معا بالمدنيين من السلطة خلال انقلاب في تشرين الأول 2021، قبل أن يتحول خلافهما السياسي على السلطة خصوصا، إلى مواجهات السبت.