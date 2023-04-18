العراق من أكثر الدول تضرراً.. الوطن العربي يضم 40% من الألغام المزروعة في العالم

وقالت البعثة في البيان، إن "في ليبيا وحدها أكثر من 15 مليون متر مربع ولا تزال معظم أراضيها مزروعة بالذخائر المتفجرة والألغام"، مشيرة الى ان "الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق الآهلة بالمدنيين تعدى أماكن النزاعات ليصل إلى المناطق الحضرية والتي كانت مستثناة من مخلفات الحروب".وأعاقت الوصول الآمن إلى التعليم والرعاية الصحية والتنمية. وفي ما يلي إنفوغراف بأبرز المعلومات الواردة في البيان: