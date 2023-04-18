في أول زيارة منذ 2011.. وزير الخارجية السعودي يصل سوريا اليوم

وتأتي زيارة بن فرحان، بعد أيام من زيارة عمل قام بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية.وبحث الوزيران خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وصدر بيان مشترك من الجانبين، أكد "ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين".كما "جرت مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق"