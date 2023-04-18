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الدفاع الروسية: مقتل 460 أوكرانياً وتدمير معدات عسكرية أمريكية خلال يوم

دوليات

2023-04-18 | 07:41
الدفاع الروسية: مقتل 460 أوكرانياً وتدمير معدات عسكرية أمريكية خلال يوم
427 مشاهدة

السومرية نيوز - دوليات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، والتي تصل إلى 460 جنديا ومرتزقا، إضافة إلى تدمير عدد من المعدات العسكرية الأمريكية.

جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الثلاثاء 18 نيسان، حيث تابع التقرير بأن الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك أصابت نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية حيث تم صد أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 35 جنديا، وتدمير دبابة واحدة ومدرعتين قتاليتين وسيارتين ومدفع هاوتزر M109 Paladin أمريكي الصنع، وآخر من طراز D-20.

في اتجاه كراسنوليمان أحبطت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة "المركز" الهجوم المضاد للعدو في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، حيث ألحقت خسائر تصل إلى أكثر من 80 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين.

في اتجاه دونيتسك، نجحت العمليات النشطة لوحدات ونيران المدفعية في دعم مفارز الهجوم للسيطرة على ثلاث كتل في الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من مدينة أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية)، فيما دعمت القوات المحمولة جوا ووحدات مجموعة قوات "الجنوب" الأعمال القتالية لمفارز الهجوم، ومنعت محاولات العدو للهجوم المضاد من الأجنحة.

وألحقت قوات "الجنوب" خسائر بين صفوف العدو المتقدمة لشن هجوم مضاد في مناطق قرى تشاسوف يار وكونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية. ولدعم تلك الفرق، أجريت 6 طلعات جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أتمت وحدات المدفعية مهمة إطلاق النار، وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 290 جندي أوكراني ومرتزقة، وتدمير مدرعة قتالية للمشاة، و3 مدرعات قتالية، و8 مركبات وراجمة صواريخ "غراد"، ونظام مدفعي M777 أمريكي الصنع، ورادار قتالي مضاد للبطاريات AN/TPQ-50 أمريكي الصنع.

في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" خسائر تقدر بـ 30 جندي وتدمير 3 مدرعات قتال مشاة وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر D-20. إضافة إلى تدمير مستودعي ذخيرة في منطقة زابوروجيه.

في اتجاه خيرسون، تم تصفية ما يصل إلى 25 جندي أوكراني وتدمير 3 مركبات ونظام مدفعي M777 أمريكي الصنع، إضافة إلى مدفعي هاوتزر D-30.

كذلك ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعة "سيلا" أضرارا بـ 98 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 126 مقاطعة.

كما تعرضت مراكز القيادة والمراقبة لكتيبتي الألوية الميكانيكية 110 و25 للقصف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تدمير مستودعي وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة نيكولاييف.

ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 6 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

407 طائرة

228 مروحية

3770 طائرة بدون طيار

415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

8711 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1087 راجمة صواريخ متعددة

4614 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

9582 مركبات عسكرية خاصة
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