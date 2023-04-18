7 ملايين دولار.. مكافأة أمريكية مقابل معلومات عن قيادي في حزب الله

أعلنت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الثلاثاء، عن عرض مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات تقود الى اعتقال قيادي في حزب الله اللبناني.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "الولايات المتحدة تعرض مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال إبراهيم عقيل القيادي في جماعة حزب الله اللبنانية أو إدانته".



وأضافت أن "عقيل، المعروف أيضا باسم تحسين، يعمل في مجلس الجهاد، وهو الجناح العسكري لحزب الله. وجاء الإعلان عن تقديم هذه المكافأة بمناسبة الذكرى الأربعين لتفجير حزب الله للسفارة الأمريكية في بيروت".