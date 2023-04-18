أمريكا تعلق بشأن الهدنة في السودان: على الجميع الالتزام بها

وقال وربيرغ، إن "وقف إطلاق النار في السودان ضرورة ملحة في هذا التوقيت".وأكد أن "التصعيد والعنف يعرض ملايين السودانيين للخطر".جاء ذلك بعد أن أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي، من داخل مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، أن "مجلس السيادة وافق على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، ابتداء من مساء الثلاثاء، بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع الشيء نفسه".يأتي ذلك فيما لا تزال الاشتباكات تتواصل لليوم الرابع على التوالي في الخرطوم، بين القوتين، مع ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين إلى 144، ووسط محاصرة مئات الطلاب في جامعة الخرطوم، فضلاً عن عشرات المرضى في المستشفيات.