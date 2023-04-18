المرضى هربوا من النوافذ.. حريق يلتهم مستشفى ويودي بحياة 21 صينيا

وقالت صحيفة "بكين ديلي" إنّ "فرق الطوارئ تلقّت بلاغاً يفيد بأنّ حريقاً اندلع في مستشفى "بكين تشانغ فنغ" في منطقة "فنغتاي" في العاصمة".وأضافت أنّ "فرق الإطفاء تمكّنت من إخماد الحريق بعد حوالي نصف ساعة، لكنّ جهود الإنقاذ استمرّت لساعتين أخريين إذ تمّ إجلاء 71 مريضا ونقلهم إلى مكان آخر".يقع مستشفى "تشانغ فنغ" في المنطقة الحضرية في غرب العاصمة، ويبعد بالسيارة حوالي 25 دقيقة من ميدان تيان إنمين الواقع في وسط بكين.وتداول ناشطون مقاطع وصورا لمرضى وأشخاص آخرين، وهم يهربون من نوافذ المستشفى، ويقفزون إلى أدوار أخرى مستعينين بأشرطة قماشية للفرار من النيران المشتعلة.وظهر بعض الأشخاص وقد جلسوا على صناديق محركات أجهزة التكييف المثبتة خارج نوافق الغرف في المستشفى، وذلك في محاولة للنجاة انتظاراً لفرق الإنقاذ.