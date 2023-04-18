وارسو وكييف يتوصلان لاتفاق بشأن استئناف عملية نقل الحبوب الأوكرانية

وقال روبرت تيلوس، في ختام لقاء مع مسؤولين أوكرانيين: "لقد تمكنا من وضع آليات تضمن عدم بقاء طن واحد من القمح في بولندا، وأن تمر البضائع عبر بولندا" اعتباراً من السبت المقبل.احتج مزارعون في بولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر ورومانيا وبلغاريا، في وقت سابق، على تدفق كميات هائلة من الحبوب من أوكرانيا إلى هذه البلدانوفي سياق متصل، فرضت الحكومة المجرية، أمس الإثنين، حظرًا على استيراد الحبوب من أوكرانيا، وربطته بقرارات مماثلة سابقة اتخذتها بولندا وسلوفاكيا، في وقت سابق.وقالت الحكومة المجرية في بيان على فيسبوك: "مثل سلوفاكيا وبولندا، تحظر المجر أيضًا استيراد الحبوب الأوكرانية. لا يمكننا تعريض الزراعة المجرية وسبل عيش المزارعين المجريين للخطر".وكانت بولندا قد اتخذت قرارًا بوقف استيراد أي منتجات زراعية من أوكرانيا مؤقتًا حتى 30 يونيو 2023.وفي وقت سابق، احتج مزارعون في بولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر ورومانيا وبلغاريا على تدفق كميات هائلة من الحبوب من أوكرانيا إلى هذه البلدان، والتي ألغت بروكسل مؤقتًا الرسوم عليها.