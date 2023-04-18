"وثائق البنتاغون".. رأي أوروبي: بعضها غير صحيح وتم التلاعب به

وقال: "لقد رأينا جميعا أن بعض هذه التسريبات غير صحيحة وتم التلاعب بها. لا أعتقد أنها ستؤثر على ما يفعله حلفاء الناتو بشأن أوكرانيا ".وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثل البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف.وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل مارس، وزعت في "قنوات تيليغرام الروسية الموالية للحكومة"، وزُعم أنه يمكن الحصول على أكثر من 100 وثيقة على الإنترنت، وتقدر الأضرار الناجمة عما حدث بأنها كبيرة.وأعلن البنتاغون، أنهم يدرسون المعلومات حول التسريب، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول المعلومات التي ظهرت في الوثائق الأمريكية، إن روسيا ليس لديها شك في أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.فيما رفض البيت الأبيض تأكيد صحة المواد المنشورة على الإنترنت، وقال إنه ليس مستعدا بعد للتعبير عن نظرية حول كيف ولماذا تم تنظيم التسريب، وتجري وزارة العدل تحقيقا جنائيا في الحادث.