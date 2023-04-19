مشاهد توثق لحظة اصطدام ناقلة دبابات مصرية بسيارات مدنية

السومرية نيوز - دوليات



وقع حادث تصادم بين ناقلة دبابات تابعة للجيش المصري وسيارات مدنية، وسط شارع مزدحم في مدينة نصر بالعاصمة القاهرة، عصر أمس الثلاثاء، مما تسبب بحالة من الذعر، بحسب ما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل.

حادث تصادم مدينة نصر قبل الإفطار مباشرة 👌 pic.twitter.com/pJbyEEFB14 — Ibrahim Abd ELsamed (@IbrahimEdb) April 18, 2023

ولم يصدر تعليق فوري عن السلطات المصرية، وليس من الواضح فيما لو تسبب الحادث بوقوع خسائر بشرية، لكن صوراً أظهرت تضرر بعض السيارات التي كانت قريبة من ناقلة الدبابات.

أسفر عن خسائر بسيارات مدنية

حادث تصادم بين سيارة نقل تحمل دبابات تابعة للقوات المسلحة وسيارات مدنية في مدينة نصر بالقاهرة عصر اليوم pic.twitter.com/Z3ke6X29XN — شبكة رصد (@RassdNewsN) April 18, 2023



وتفاعل ناشطون عبر موقع تويتر مع الحادثة، ووصفها بعضهم بالمأساوي، في حين لم تنشر وسائل الإعلام المحلية شيئاً عن الخبر. وتفاعل ناشطون عبر موقع تويتر مع الحادثة، ووصفها بعضهم بالمأساوي، في حين لم تنشر وسائل الإعلام المحلية شيئاً عن الخبر.