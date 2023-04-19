مشاهد توثق لحظة اصطدام ناقلة دبابات مصرية بسيارات مدنية

حادث تصادم مدينة نصر قبل الإفطار مباشرة 👌 pic.twitter.com/pJbyEEFB14
— Ibrahim Abd ELsamed (@IbrahimEdb) April 18, 2023
حادث تصادم مدينة نصر قبل الإفطار مباشرة 👌 pic.twitter.com/pJbyEEFB14
أسفر عن خسائر بسيارات مدنية
حادث تصادم بين سيارة نقل تحمل دبابات تابعة للقوات المسلحة وسيارات مدنية في مدينة نصر بالقاهرة عصر اليوم pic.twitter.com/Z3ke6X29XN
— شبكة رصد (@RassdNewsN) April 18, 2023
أسفر عن خسائر بسيارات مدنية
حادث تصادم بين سيارة نقل تحمل دبابات تابعة للقوات المسلحة وسيارات مدنية في مدينة نصر بالقاهرة عصر اليوم pic.twitter.com/Z3ke6X29XN
مين هيعوض الناس عن الخساير دي
والله واعلم ف وفيات و اصابات pic.twitter.com/UlLCWlfAbi
— Nagwa (@Nagwa_RD) April 18, 2023
مين هيعوض الناس عن الخساير دي
والله واعلم ف وفيات و اصابات pic.twitter.com/UlLCWlfAbi