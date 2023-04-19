العراق خارجها والصين تتصدر.. قائمة بأكبر أسواق الشاي في العالم

السومرية نيوز – دوليات



تصدرت الصين قائمة أكبر سوق للشاي في العالم، بإجمالي مبيعات مقدرة بـ99.8 مليار دولار في عام 2022، تلتها الهند التي احتلت المركز الثاني بمبيعات 15.7 مليار دولار، ثم اليابان بـ14.5 مليار دولار.



*ادناه قائمة بأكبر أسواق الشاي في العالم والتي لم تشهد تواجد العراق:

وبلغ الاستهلاك العالمي للشاي عام 2018 نحو 273 مليار لتر (قرابة 748 مليون لتر يوميا) حسب آخر إحصاءات اللجنة الدولية للشاي (International Tea Committee)، ويتوقع أن يرتفع الاستهلاك العام الحالي إلى 289 مليار لتر (791 مليون لتر)، ثم إلى 297 مليار لتر (813 مليون لتر) بحلول عام 2021. وبلغت القيمة الإجمالية لسوق الشاي في العالم عام 2018 ما يفوق 52 مليار دولار، ويتوقع أن يرتفع ليناهز عام 2026 نحو 81.6 مليار دولار.



*المنطقة العربية

وفي ما يلي أكثر شعوب المنطقة استهلاكا للشاي:

الكويت والسعودية: 1.2 كيلوغرام للفرد في 2020

المغرب: 1 كيلوغرام

مصر: 0.9 كيلوغرام

عُمان: 0.8 كيلوغرام

تونس: 0.7 كيلوغرام

قطر والسودان: 0.6 كيلوغرام

العراق ولبنان والأردن والجزائر والبحرين: 0.5 كيلوغرام

الإمارات: 0.4 كيلوغرام



ورغم التفاوتات بين هذه الدول، فإن معدل استهلاك الفرد فيها يفوق المعدل العالمي، الذي يناهز 0.2 كيلوغرام.



وجمعت شركة البيانات الألمانية "Statista" إحصاءات حول استهلاك الشاي العالمي كنسبة من عدد السكان في عدد من البلدان المحددة، وكانت بياناتها كالتالي: