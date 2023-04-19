إيران.. اصدار تعليمات جديدة تخص الحجاب

وقال رئيس لجنة مجالس البرلمان الإيراني محمد صالح جوکار، إنه "خلال اجتماع للوزير مع أعضاء اللجنة، أكد على أن "من ینزعن الحجاب في الأماكن العامة، سيتلقين في بداية الأمر تحذيرا على شكل رسالة نصية".وأضاف: "بعد هذا التحذير وإذا أصرين على خلع الحجاب في الأماکن العامة، لن يتم تقديم الخدمات لهن في المؤسسات الحكومية".وتابع جزكار: "وبعد ذلك سيتم تحويل الأمر إلى القضاء للتعامل معهن. كما سيتم إغلاق الأماكن والمحال التي لا تراعي الالتزام بالحجاب والعفة، بالشمع الأحمر".