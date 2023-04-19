سفارات الدول الغربية في الخرطوم تكشف عن حصيلة مرتفعة للقتلى المدنيين

وقالت البعثات الدبلوماسية الـ15 ومن بينها خصوصا سفارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، إن "الحصيلة مرتفعة"، ويجب على طرفي القتال أن "يوقفوا الأعمال العدائية فورا وبدون شرط".وحذرت من أن المعارك الضارية المتواصلة تتخللها "هجمات تستهدف المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني".ويخشى من أن الحصيلة الفعلية للقتلى أعلى بكثير، إذ أن العديد من الجرحى لا يمكنهم الوصول إلى المستشفيات.ويشهد السودان منذ نحو 4 أيام، اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.