الهلال الأحمر السوداني: الخرطوم ساحة حرب والوضع فيها مأساوي

وقال أسامة أبوبكر: "ليس لدينا عدد محدد للقتلى أو الإصابات جراء الاشتباكات ".وتابع: "الطرق ليست آمنة للوصول للمستشفيات بالخرطوم"، مبيناً أن "الهلال الأحمر غير قادر على تأمين سبل الخروج للمحتاجين".ووجه نداء قائلاً "نحتاج إلى مسارات آمنة بشكل عاجل لإيصال المساعدات".واكد :"نعاني من نقص المساعدات الطبية".في الوقت ذاته، أكد الصليب الأحمر أن "الوضع في الخرطوم مأساوي للغاية، محذرا من انهيار النظام الصحي".وقالت أليونا سينينكو المتحدثة الرسمية للجنة الصليب الأحمر في إفريقيا، إنه "إذا انهار النظام الصحي في السودان سنكون أمام كارثة"، مشيرة إلى أنه "لا إحصائية دقيقة عن أعداد الوفيات جراء الاشتباكات في السودان".وطالبت بـ"فتح مسارات إنسانية فورا في السودان"، مبينة أن "عشرات الجثث ملقاة في طرقات الخرطوم منذ أيام".وأشارت الى، ان "الكوادر الطبية تواجه صعوبات في التحرك بالسودان".كما أدت الاشتباكات بين الجانبين إلى تضرر تسعة مستشفيات في الخرطوم. وفي المجمل، خرج 39 من أصل 59 مستشفى في المناطق المتضررة جراء القتال عن الخدمة أو أُجبرت على الإغلاق، وفق ما أفاد أطباء، سواء بسبب نفاد المعدات أو احتلال المقاتلين لها أو بسبب عدم تمكن أفراد الطواقم الطبية من العودة إلى تولي مهامهم.أما مخزونات المواد الغذائية - وهي محدودة تقليديا في بلد يشهد في الأوقات العادية تضخما مرتفعًا جدًا - فهي تتلاشى، إذ لم تدخل أي شاحنة مؤن إلى العاصمة منذ السبت.يذكر أن هذا الاقتتال الدامي بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد كان انطلق الأسبوع الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية، وتمت دون تنسيق معه.