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ابرزها اللقاحات.. الهند تكشف عن تطورات في صناعة الادوية
دوليات
2023-04-19 | 17:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
2,021 مشاهدة
أعلنت الهند، الخميس، عن تطورات نوعية في قطاع صناعة الادوية ابرزها اللقاحات.
وجاء في تقريرأن "صناعة الأدوية في الهند شهدت توسعا هائلا على مدى السنوات القليلة الماضية، من المتوقع أن تصل إلى حوالي 13٪ من حجم سوق الأدوية العالمي مع تعزيز الجودة والقدرة على تحمل التكاليف والابتكار".
وتعمل الهند بحسب التقرير "وفقا لعلامتها باسم "صيدلية العالم"، فقد كانت موردا عالميا للأدوية العامة لأكثر من 200 دولة من الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء، وعلاوة على ذلك اكتسبت الهند قوة جذب مؤخرا لكونها أكبر منتج للقاحات في العالم، وساهمت بنسبة 60٪ في إمداد العالم باللقاحات".
ووفقا لتقرير McKinsey، فإن الوجود الكبير للاعبين المحليين الذين ينتجون الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، جنبا إلى جنب مع مستويات الأسعار المنخفضة، قد أتاح لصناعة الأدوية الهندية فرصة فريدة.
ولفت الى أن "نوع النمو الذي شهدته صناعة الأدوية في الهند، من صيدلية عالمية غير موجود، هو بلا شك غير عادي، وهذا النمو المثير للإعجاب هو نتيجة لسلسلة من التشريعات السليمة والبيئة الاقتصادية والإجراءات في الوقت المناسب وإلى حد أكبر دافع الرفاهية للجماهير".
وسمح للهند بتقليل الاعتماد على واردات الأدوية وتطوير صناعة الأدوية الهندية التي تعتمد على نفسها، وازدهرت صناعة الأدوية في الهند من خلال تطوير إصدارات ميسورة التكلفة من الأدوية الحاصلة على براءات اختراع وانتقلت تدريجيًا إلى السوق العالمية كمورد للأدوية العامة، بحسب التقرير.
كما وقعت الهند اتفاقية تريبس وغيرت معايير براءات الاختراع الخاصة بها، وأدخلت الهند بعد ذلك بعض التعديلات على قوانين براءات الاختراع الخاصة بها حيث تطلب الاتفاق براءات اختراع للمنتجات الصيدلانية واختراعات العمليات، وعلى الرغم من التحول النموذجي، شهدت الهند في ذلك الوقت تقدمًا ممتازًا في توريد الأدوية.
وبحلول عام 2020، عندما كان العالم يتصارع مع أزمة Covid-19، وجدت الأدوية الهندية فرصة غير مسبوقة، من خلال الجمع بين التوسع في النظام الإيكولوجي للبحث والتطوير والسياسات المواتية، أصبحت الهند موردا رئيسيا للقاحات للعالم، مما يضمن الاعتماد على الذات في توفير اللقاحات.
وقدمت الهند جرعات لقاح مجانية لمواطنيها وصلت إلى مليار مارك إلى جانب حصولها على دورها كلاعب دولي مهم، وقدمت الهند المساعدة الطبية المتعلقة بـ COVID-19 إلى أكثر من 150 دولة.
كما بدأت الهند، وفقاً للتقرير، برنامج لقاح مايتري في يناير 2021، حيث قدمت 72.3 مليون جرعة من لقاح COVID إلى أكثر من 94 دولة بحلول نهاية عام 2021، وفضلت العديد من البلدان أيضا اللقاح الهندي بسبب لقاحه منخفض التكلفة التطوير والقدرة على عمل شحنات تصدير كبيرة إلى جانب فعالية اللقاحات.
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