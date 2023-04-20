بينهم أطفال.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة "التدافع" في اليمن

وذكرت وسائل اعلام يمنية، أن ضحايا التدافع الذي شهده مركز لتوزيع المساعدات في مدرسة معَّين بمنطقة باب اليمن شرقي العاصمة، ارتفعوا إلى 80 قتيلاً بينهم أطفال و120 مصاباً.وأضافت أن الضحايا نقلوا إلى مستشفى الثورة العام القريب من موقع التدافع، مؤكداً أن الحصيلة مرشحة للارتفاع خاصة مع وجود 20 مصاباً في حالة حرجة.وفي وقت سابق، قال مصدر في صنعاء إن حشوداً من المواطنين تدافعوا أثناء قيام مجموعة تجارية بتوزيع مساعدات مالية عليهم في مدرسة مَّعين وسط صنعاء، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.وذكر المصدر أن الحادثة هي الأولى من نوعها، مشيراً إلى أن المجموعة التجارية اعتادت توزيع المساعدات أسبوعياً على المحتاجين في المكان ذاته دون وقوع ضحايا.