محدداً أول أيام عيد الفطر 2023.. فلكي سعودي: رؤية هلال شوال غير ممكنة اليوم

من ظهر غدا الخميس بعد كسوف الشمس ستنتشر صور مثل هذه لــ #هلال_العيد بتقنية CCD
وهي تقنية تصوير في الاشعة تحت الحمراء
وهي غير معتبرة شرعيا لأنها تصور في أشعة فوق القدرات البشرية
حيث المعتبر شرعا في الفتاوى التي تأخذ بالرؤية:
- العين المجردة
- العين باستخدام الجهزة المقربة (… pic.twitter.com/e3KQR2U8hG
— الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) April 19, 2023
من ظهر غدا الخميس بعد كسوف الشمس ستنتشر صور مثل هذه لــ #هلال_العيد بتقنية CCD
وهي تقنية تصوير في الاشعة تحت الحمراء
وهي غير معتبرة شرعيا لأنها تصور في أشعة فوق القدرات البشرية
حيث المعتبر شرعا في الفتاوى التي تأخذ بالرؤية:
- العين المجردة
- العين باستخدام الجهزة المقربة (… pic.twitter.com/e3KQR2U8hG