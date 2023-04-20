هزة أرضية تضرب شرقي تركيا

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن هزة أرضية وقع الساعة 01.44 بعد منتصف الليل في منطقة "سيفريجا" على عمق 11 كم تحت الأرض.من جانبها أكدت ولاية إلازيغ عدم تلقيها بلاغات عن وقوع أضرار جراء هزة ارضية.