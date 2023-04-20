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ملايين المصلين يشهدون ختم القرآن بالمسجد الحرام (صور)
دوليات
2023-04-20 | 05:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
703 مشاهدة
السومرية نيوز- دوليات
أدى أكثر من 2.5 مليون مصل، ليلة التاسع والعشرين من الشهر الكريم بالمسجد الحرام صلاة العشاء والتراويح وحضور ختم القرآن بالمسجد الحرام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.
وبدأت وفود الرحمن تتوافد إلى مكة المكرمة منذ الصباح الباكر، وامتلأت جنبات وأدوار المسجد الحرام وساحاته وأروقته بالمصلين في ليلة التاسع والعشرين من الشهر الكريم التي تعتبر من الليالي المباركة التي يتحرى فيها ليلة القدر، في أجواء روحانية تحفها السكينة والاطمئنان.
وأمّ المصلين في المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الذي دعا للمسلمين في هذه الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار.
وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل طاقاتها وإمكاناتها من خلال منظومة عمل متكاملة حيث وفرت (5000) عربة عادية وقرابة (3000) عربة كهربائية.
كما وفرت الرئاسة، مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين، وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشادهم إلى أماكن المصليات، ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين حال امتلاء المصليات ولحظة رصد أي تزاحم للمصلين بالتعاون مع الجهات الأمنية.
وسخرت الرئاسة، التقنيات الحديثة ووسائل الذكاء الاصطناعي، حيث ساندت في تنفيذ الخطط التشغيلية لعمليات التعقيم والتطهير بالمسجد الحرام، وفق آلية عمل تراعي أعلى المعايير الصحية العالمية في تنفيذ عمليات الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام.
كما ضاعفت الرئاسة جهودها لتوجيه المصلين إلى المصليات المخصصة لهم عبر موظفين مؤهلين بتنظيم الساحات والممرات من كل ما يخل براحة الزوار والمصلين وفق الحالة التشغيلية على مدار الساعة.
وسهلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهيئة السلالم الكهربائية بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية، والمعتمرين إلى صحن الطواف ومراعاة عدم الجلوس في الممرات المؤدية إلى صحن الطواف والسعي وعدم الجلوس خلف المقام، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة، وفاعلية أنظمة الإطفاء، وأجهزة الإنذار وسلامة طرق المشاة وتأهب خطة الطوارئ في حالة الأمطار وتقلبات الطقس.
كما هيأت الرئاسة في التوسعة السعودية الثالثة التكييف ودواليب المصاحف والنظام الصوتي وأنظمة الإنارة وتأمين السجاد وتهيئة دورات المياه، بالإضافة لتشغيل عدد من السلالم الكهربائية التي تنقل المصلين وكبار السن إلى جميع الأدوار المتاحة.
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