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العالم يشهد حدث فلكي نادر.. أمور تفعلها ولا تفعلها أثناء كسوف الشمس "الهجين"

دوليات

2023-04-20 | 07:16
العالم يشهد حدث فلكي نادر.. أمور تفعلها ولا تفعلها أثناء كسوف الشمس &quot;الهجين&quot;
3,439 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

يشاهد عشاق الفلك، الخميس، ظاهر فلكية لا تتكرر كثيرا وهي كسوف الشمس الهجين، حظي فيها هواة الفلك في أستراليا بمشاهدة كسوف كلي لمدة دقيقة تقريبا.

*ما هي ظاهرة كسوف الشمس الهجين؟
تحدث هذه الظاهرة عندما يحجب القمر أجزاءً متعددة من الشمس في مناطق مختلفة من الأرض.

وفي بعض المناطق، يشاهد الناس كسوفا كليا للشمس، حيث يغطي القمر وجه النجم العملاق بشكل تام. لكن في مناطق أخرى، سيشاهد الناس ما يعرف بـ"كسوف شمس حلقي"، حيث سيظهر القمر بشكل أقل قليلا من الشمس، تاركا حلقة من الضوء حول خياله.

تحدث هذه الظاهرة مرة كل 10 سنوات، وكانت آخر مرة سجلت فيها في عام 2013، عندما غرقت أجزاء من آسيا وإفريقيا وأوروبا في الظلام بسبب موقع القمر أمام الشمس.

وتشاهد هذه الظاهرة الخميس في أجزاء من النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وخاصة في غربي أستراليا وجنوب شرقي آسيا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولمَن لا يتمكن من مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية المثيرة، يمكنهم متابعة بث مباشر أتاحته وكالة "ناسا" الأميركية لرصد الظاهرة.

*الكسوف في أستراليا

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن فلكيين وهواة لعلم الفلك تدفقوا الخميس إلى منطقة نائية في غربي أستراليا لمشاهدة كسوف كلي للشمس استمر 58 ثانية.

وفي إكسماوث، على الطرف الشمالي الغربي لأستراليا، أوقف علماء الفلك مقطوراتهم، ونصبوا تلسكوباتهم ووضعوا نظاراتهم لمشاهدة القمر وهو يغطي الشمس قبل حدوث الكسوف الكلي.

وقال جون لاتانزيو من الجمعية الفلكية الأسترالية: "أصبح الكثير من الناس مدمنين على هذه اللحظة الغريبة التي تبدو كأنها من عالم آخر". وأضاف "أصبحوا قناصو كسوف يسافرون حول العالم لتجديد التجربة".

في الساعة 11,29 بالتوقيت المحلي (01,29 ت غ)، حل الظلام في عز النهار ليحل معه هدوء غير اعتيادي، قبل أن تعود الشمس للظهور بعد ثمانية وخمسين ثانية وتغمر المناطق النائية الأسترالية (أوتباك).

وكانت رؤية الكسوف الكلي ممكنة أيضاً في بابوا الغربية وتيمور الشرقية.

وفي الطرف الآخر من أستراليا، في سيدني، كان الكسوف جزئياً فقط، إذ حجب القمر أقل من 20% من قرص الشمس.

وسمح الكسوف للعلماء على وجه الخصوص بمراقبة الهالة الشمسية التي عادة ما تخفيها أشعة الضوء.

وكان العالم ألبرت أينشتاين وضع نظريته عن انحناء الأشعة الضوئية أثناء متابعته لكسوف مشابه.

ولا ينصح بمشاهدة الكسوف بالعين المجردة حتى لفترة وجيزة جدًا من الزمن، وحتى عندما يحجب القمر غالبية الشمس، فإنه سيظل يلحق الضرر بالعيون بشكل دائم وقد يؤدي إلى العمى.

وخلال السطور التالية نستعرض بعض النصائح والأمور التي يجب تجنبها للعناية بسلامتك أثناء كسوف الشمس، وفقًا لما نشره موقع livemint.

*إذا كنت تريد مشاهدة كسوف الشمس
-إن أفضل طريقة لمشاهدة كسوف الشمس تكون من خلال ارتداء نظارات الكسوف أو المرشحات الشمسية الشخصية أو مرشحات مايلر الشمسية، لأن عدسات هذه النظارات تتميز بأنها تحتوي على مرشحات أغمق من النظارات العادية، وفقًا لوكالة ناسا.

-الطريقة الأكثر أمانًا لمشاهدة كسوف الشمس إما باستخدام المرشح الصحيح، مثل مايلر بالألمنيوم، والبوليمر الأسود، ولحام زجاج الظل رقم 14، أو من خلال طريق عرض صورة الشمس باستخدام تلسكوب على لوحة بيضاء.

-لا تفعل أثناء كسوف الشمس
-لا يُنصح أبدًا باستبدال النظارات الشمسية العادية أو نظارات اللحام لمشاهدة الكسوف لأنها لا توفر حماية آمنة من أشعة الشمس الضارة.

-يجب تجنب استخدام كاميرا الهاتف المحمول أو عدسة الكاميرا لتصوير الكسوف لأنها ليست خيارًا جيدًا، وسوف تسبب الضرر أيضا.

-وبالنسبة للمناظير والتلسكوبات يجب تجنب استخدامها دون مرشحات شمسية خاصة، فدونها تكون غير فعالة وغير آمنة.

-إبعاد الأطفال عن مناطق مشاهدة كسوف الشمس إذا كنت لا تخطط للتواجد هناك للإشراف عليهم.


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