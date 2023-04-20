"يتوقف على أفعالكم".. سيول ترد على موسكو بخصوص دعم كييف بالسلاح

جاء ذلك بعد أن حذّرت روسيا كوريا الجنوبية أمس الأربعاء، من تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بعدما تركت سيول المجال مفتوحا أمام خطوة من هذا النوع في حال شنّت موسكو هجوما واسع النطاق على المدنيين.وتطبق سيول سياسات تعارض إرسال أسلحة إلى دول تشهد نزاعات، وهو ما قالت مرارا إنه يجعل من الصعب بالنسبة لها تزويد أوكرانيا بأسلحة بشكل مباشر.ارتباك مواقف مسؤولين بكوريا الجنوبية بين سياسات بلادهم المتعلقة بالمساعدات الفتاكة إلى مناطق نزاعات، وتزايد المطالب من الغرب لتأمين أسلحة إلى أوكرانيا.وقد أيدت كوريا الجنوبية العقوبات بقيادة الولايات المتحدة على موسكو، وأرسلت مساعدات إنسانية إلى كييف بموازاة التوقيع على صفقات أسلحة كبيرة، تشمل دبابات ومدافع هاويتزر مع بولندا.وأعلن مكتب الرئيس يون سوك يول، الخميس، أن "كوريا الجنوبية لن تقف مكتوفة الأيدي في حال حدوث عمليات قتل يأخذها المجمع الدولي على محمل الجد".وقال مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين طالبا عدم كشف اسمه: "ما سيحصل يتوقف على روسيا".وأضاف أن "سياسات كوريا الجنوبية القاضية بعدم تزويد أسلحة إلى دول تشهد حروبا، ليست قانونا بالمعنى الدقيق بل التزام طوعي".وأكد أن "ما لم تحصل وفيات مدنية على نطاق هائل، يبقى موقفنا على ما هو عليه".وكان يون قد أعلن لوسائل إعلام أنه "إذا واجهنا وضعا لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عنه، مثل هجوم واسع النطاق على المدنيين سيكون من الصعب علينا أن نصّر على الاكتفاء (بتوفير) دعم إنساني أو مادي".واستدعت تلك التصريحات تحذيرا من موسكو لسيول الأربعاء. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: "اتخذت سيول للأسف موقفا غير ودّي".وأضاف أن "بدء عمليات تزويد السلاح سيعني بشكل غير مباشر مستوى معينا من الانخراط في هذا النزاع".