اسرائيل تحذر السعودية من مخاطر احياء العلاقات مع إيران

وقال نتانياهو في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأميركية إن "أولئك الذين يتعاونون مع إيران يتعاونون مع البؤس، أنظروا إلى لبنان واليمن وسوريا والعراق".وشدد نتانياهو أن "95 في المئة من مشاكل الشرق الأوسط تنبع من إيران".وفي تعليقه على الاتفاق بين الرياض وطهران الذي أبرم برعاية صينية، قال نتانياهو :"أعتقد أن الأمر يتعلق على الأرجح بالرغبة في خفض التصعيد أو حتى القضاء على الصراع الذي طال أمده في اليمن".وزاد "أعتقد أن القيادة في المملكة العربية السعودية ليس لديها أوهام حول من هم خصومهم ومن هم أصدقاؤهم".وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "بلاده ترغب "بشدة" في توقيع اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية".وأشار إلى أن "مثل هكذا خطوة ستشكل "قفزة نوعية كبيرة أخرى من أجل السلام"، مبينا أنها "ستنهي الصراع العربي الإسرائيلي وقد تمهد الطريق لمزيد من الدبلوماسية مع الفلسطينيين".ونفى نتنياهو وجود أي مبادرة صينية للتوسط في إنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لست على علم بأي عرض محدد من هذا النوع.. نحن نحترم الصين ونتعامل معها بشكل كبير.. لكننا أيضا نمتلك تحالفا لا غنى عنه مع الولايات المتحدة".وأعرب عن أمله في أن "يكون انخراط ومشاركة الولايات المتحدة أكبر في الشرق الأوسط، وقال إن دول الشرق الأوسط وليس فقط إسرائيل سترحب بهكذا خطوة".واختتم بالقول إن "من المهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة أن تكون واضحة جدا بشأن التزامها ومشاركتها في الشرق الأوسط."