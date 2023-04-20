السعودية: غدا اول أيام عيد الفطر

وأفاد عدد من المراصد في المملكة العربية السعودية "بثبوت رؤية هلال شوال مع مغيب شمس اليوم الخميس، ليكون غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك".واحتشد العشرات من المترائين والمهتمين بعلم الفلك والسكان في المناطق القريبة في مراصد الترائي، قبيل المغرب، للتثبت من رؤية الهلال.وقال الرائي السعودي المعروف "متعب البرغش" إن الأجواء صافية ومبشرة بالخير رغم بعض الغيوم في السماء، وسيتم ترائي الهلال وإعلان النتيجة قريبًا.وأعلنت كل من أندونيسيا، وماليزيا، وسلطنة بروناي، أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 إبريل، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس.