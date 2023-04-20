تعليق أمريكي يخص السودان: لا ندعم طرفاً في النزاع

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم أي من طرفي النزاع في السودان "الأمر ليس هكذا".وأشار إلى أن الوضع الأمني هناك قد تدهور بشكل كبير.وأكد أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مع طرفي النزاع في السودان وأخبرتهما أن "العنف يجب أن يتوقف على الفور".ويشهد السودان، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، منذ يوم السبت الماضي.